Eine Heidi-Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie

Der im Münstertal lebende Schriftsteller Tim Krohn hat nach «Wir entern ein Engadinerhaus» wieder ein Kinderbuch im Atlantisverlag verfasst. Es heisst «Heidi und das Weihnachtswunder» und lehnt sich frei an die berühmte Geschichte der Johanna Spyri an.

Der Inhalt: Im Winter wohnt Heidi mit dem Öhi unten im Dörfli. Denn von der Alp aus könnte sie die blinde Grossmutter vom Geissenpeter nicht mehr besuchen, und die freut sich doch immer so sehr, wenn Heidi ihr etwas vorliest. Allerdings liegt in diesem Jahr auch im Dörfli der Schnee so hoch, dass der Öhi Heidi zur Grossmutter tragen muss.

Aber am Heiligabend macht Heidi sich allein auf den Weg. Es ist schliesslich Weihnachten, und sie möchte der Grossmutter eine Freude machen. Doch dann zieht ein heftiger Sturm auf, Schneeschwaden sausen wie wütende Geister an ihr vorbei, und Heidi verirrt sich. Zum Glück ist sie nicht allein. Geissenpeters Zicklein, das Heidi vor dem Hungertod retten will, ist bei ihr. Werden die beiden es zurück ins Dörfli schaffen zum Öhi?

Das Buch ist mit Bildern aus der Hand von Magdalena Fournillier illustriert und für Kinder ab 5 Jahren geeignet. (red)

Buchtipp

Tim Krohn: «Heidi und das Weihnachts­wunder».

Atlantisverlag.

48 Seiten.

28.90 Franken.

ISBN 978 3 7152 0853 4.