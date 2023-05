Zwei Glarner schnipseln ein Büsibuch, aber ohne Jööö

Kurz nach der Veröffentlichung seines ersten Buches über die Vertonung des Vorderglärnischs entdeckte Claudio Landolt in einem lokalen Antiquariat 25 Katzenbücher: «Ich war auf seltsame Weise angetan von dieser wohlsortierten und ergiebigen Katzenbuch-Sammlung», sagt Landolt. Er mutmasst, dass alle 25 Bücher die gleiche Vorbesitzerin oder den gleichen Vorbesitzer gehabt hätten. In der Nacht darauf hinterliess er sich im Halbschlaf eine Notiz auf dem Handy. «Das mache ich oft. Meine Ideen entstehen vielfach mitten in der Nacht. Häufig sind diese Notizen am nächsten Morgen nicht mehr viel wert, aber diese hat etwas in mir ausgelöst. Darum bin ich zurück ins Antiquariat und habe mir die Bücher gekauft.»