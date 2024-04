Der harzige Handel mit Kunst: Wie der Churer Markus Vonlanthen sein Glück fand

Dem Kunstvirus war Vonlanthen zu diesem Zeitpunkt schon lange verfallen. Er sei in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, in einer Familie mit acht Kindern, erzählt er. «Das Geld war knapp.» Wenn es im Haushalt ein Exemplar einer Illustrierten wie der damaligen «Sie & Er» gegeben habe, sei das für den Nachwuchs eine Attraktion gewesen, in der man zigmal geblättert habe. In einer dieser Illustrierten sei er auf das Gemälde «Sternennacht» von Vincent van Gogh gestossen, so Vonlanthen. «Von dem Moment an war es um mich geschehen.» 12-jährig sei er damals gewesen und habe sich geschworen: «Dieses Bild sehe ich irgendwann im Original.»