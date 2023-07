Sommerfestival von Jazz Chur: Die Improvisation hat viele Gesichter

Wenn es einen Beweis dafür braucht, dass Jazz fast alles kann und darf, dann lässt er sich am Jazz-Chur-Sommerfestival finden. Und das noch bis Montagabend an drei verschiedenen Orten in der Bündner Hauptstadt. Der mutmasslich leiseste Moment des gesamten Festivals war wohl bereits am Donnerstag in der Kulturgarage Okro zu erleben. Das Trio Tie Drei hat ihn dort beschert in seinem Stück «Vom Zeitgefühl eines Blauwals».