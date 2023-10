Ursina Lardi: «Es gibt bei uns keine Nebendarsteller»

Die Uraufführung fand im vergangenen Jahr an den Salzburger Festspielen statt. Nun wird Thorsten Lensings Stück «Verrückt nach Trost» als Koproduktion gleich zweimal am Theater Chur zu sehen sein. Was bedeutet das der international erfolgreichen Schauspielerin Ursina Lardi? Wir haben die Bündnerin im Vorfeld der Aufführungen angerufen.