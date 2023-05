Hampa Rest: «Elvis mit 88 auf der Bühne – das wäre der Hammer»

Unterhaltungsmusik in Chur – da mischt seit mehr als 30 Jahren ein Mann immer kräftig mit: Hans-Peter Rest. Allerdings begegnet er einem in immer wieder anderen Formationen und gibt sich gern neue Namen. Von Hampa & The Flames, über Slicky Hamp & the Swing Cats, Hampa & The Charms bis hin zum Mountain Rat Pack und Chili con carne bleibt er seiner Vorliebe für Rock’n’Roll und Swing der Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre immer treu. Als Luigi Panettone bringt er jetzt die legendäre Elvis Show «Aloha from Hawaii» von 1973 neu auf die Bühne.