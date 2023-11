Cinzia aus Graubünden darf ans Finale von Bandxost

Die Bandxost-Tour durch die Ostschweiz und das Fürstentum Liechtenstein ist vorbei und nun stehen die Finalisten fest, wie es in einer Mitteilung heisst. Die zwölfköpfige Jury hat die Top 8 der diesjährigen Runde erkoren. Am Samstag, 25. November, stehen sich die acht Finalistinnen und Finalisten in der Grabenhalle in St. Gallen gegenüber und spielen um Förderpreise im Gesamtwert von 20’000 Franken. Chance auf den Sieg hat die Bündner Musikerin Cinzia Regensburger aus Scuol. Sie ist bekannt für ihren poppigen Swing mit Jazzelementen und ihre Stimme, die die Zuhörenden in die Roaring Twenties versetzt.