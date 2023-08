Cinzia Regenburger belebt das «Scuol Palace» mit einem Musical

Kellnerin und Putzfrau sei sie bei der Musicalproduktion, die ab Samstag in Südbünden auf eine kleine Tournee geht, sagt Cinzia Regensburger. Doch wer die 24-Jährige kennt, weiss, sie macht noch sehr viel mehr. Big-Band-Sound klingt durch die Lobby des verlassenen Hotels «Scuol Palace», das noch immer seiner Wiedereröffnung harrt. Zwei Teenager versuchen sich zaghaft in lasziven Tanzbewegungen. Ein bärtiger Kerl gibt etwas später den Frank Sinatra. «Also bitte Mädels, nicht hinlümmeln; wir sind hier in einem edlen Lokal», ermahnt Regensburger die Tänzerinnen.