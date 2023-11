Peter Galliard: «Mit Arien und Liedern lassen wir die 30er-Jahre aufleben»

von Christian Albrecht

Kommende Woche gastiert der Bündner Tenor und Hamburger Kammersänger Peter Galliard erneut in Graubünden. Der an die Elbe ­«Hinabgegangene» ist gleichzeitig ein «Heraufgekommener»: Er liebt und schätzt Graubünden auch nach vielen Jahren seiner Tätigkeit in Norddeutschland. Zu einer Hommage an den österreichischen Tenor Richard Tauber (1891–1948) lädt der 62-jährige Galliard am Freitag, 10. November, ins Forum in Landquart.