So kunstvoll war Spider-Man noch nie

von Peter Claus

Spider-Man muss nicht nur die Welt der Menschen retten, sondern auch die der Marvel-Heldinnen und -Helden. Und alle im Spider-Universum müssen lernen, was es tatsächlich heisst, heldenhaft zu handeln. Die Story des Animationsfilms «Spider-Man: Across the Spider-Verse» vereint auf raffinierte Weise Elemente des klassischen Action-Kinos mit denen eines Familiendramas. Es ist zudem ein Psychothriller kombiniert mit einer Lovestory, und psychologische Fragen werden mit überschäumender Fantasie behandelt.