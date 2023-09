Ausgangstipps für die Ostschweiz 

Aliens beschäftigen zurzeit nicht nur Ufologen und Sci-Fi-Nerds, sondern auch die Parlamente dieser Welt. So präsentierte der Ufologe Jaime Maussan am Dienstag im mexikanischen Kongress zwei vermeintliche Aliens, die ziemlich exakt so aussehen wie E.T. Und bereits im Juli hatte der ehemalige Luft­waffen-Offizier David Grusch vor Abgeordneten in Washington ­ausgesagt, die US-Regierung ­befände sich im Besitz von Trümmerteilen abgestürzter Raumfahrzeuge und «nicht-menschlichen biologischen ­Präparaten». Übernehmen also bald Ausserirdische die Welt­herrschaft?