500. Jahrestag Drei Bünde: Poetry-Slam-Contest für Jugendliche mit Jachen Wehrli

In diesem Jahr feiert der Kanton Graubünden den 500. Jahrestag des Zusammenschlusses der Drei Bünde. Geschichte muss nicht trocken und langweilig sein: Denn am Poetry-Slam-Contest zeigen Jugendliche, wie man Geschichte wortreich und mitreissend in Szene setzt. Das heisst es in einer Mitteilung des Kantons Graubünden.

Anmeldungen für den Contest sind noch bis Ende Februar möglich. Jugendliche, welche sich für das Projekt interessieren und sich angemeldet haben, werden zu Workshops in ihrer Region eingeladen. An vier Halbtagen werden sie mit der Geschichte Graubündens vertraut gemacht, beim Verfassen von Texten unterstützt und für den Auftritt auf der Bühne vorbereitet. Die Workshops finden in den drei Kantonssprachen in den Regionen der Teilnehmenden statt. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, findet ihr auf dieser Webseite.

«Dieses Format ermöglicht den Teilnehmenden wertvolle Erfahrungen zu sammeln und verstärkt das Heimatgefühl.» – Jachen Wehrli, Slam-Poet, Kabarettist und Texter

Auftritt, um das Gelernte zu zeigen

Nach Ende der Workshops treten die Jugendlichen in Vorausscheidungen gegeneinander an und präsentieren die gelernte Performance. Diese öffentlichen Veranstaltungen finden nach geltenden Slam-Regeln statt. Die oder der Beste jeder Vorausscheidung nimmt am Finale teil. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Finales erhalte zudem eine Qualifikation für die U20-Poetry-Slam-Schweizermeisterschaft im Jahr 2025.

«Dieses Format ermöglicht den Teilnehmenden wertvolle Erfahrungen zu sammeln und verstärkt das Heimatgefühl. Doch auf der Bühne zu stehen, fällt nicht allen leicht», erklärt der Slam-Poet, Kabarettist und Texter Jachen Wehrli. Er stehe den Jugendlichen im ganzen Prozess zur Seite. «Der gebürtige Churer kennt die Bühne, er unterstützt und motiviert vom Workshop bis zum Finale», wie es abschliessend in der Mitteilung des Kantons heisst. (red)