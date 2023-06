Jessica Zuan und ihr Gedichtband «Launa da pavagls»

«Launa da pavagls» heisst der neue Gedichtband von Jessica Zuan. Übersetzt bedeutet dieses Wort so viel wie Wolldocht, was weitaus weniger poetisch klingt als auf Puter. Launa da pavagl führt die Lesenden zuoberst ins Engadin, nach Sils, an einen Sumpf mit spezieller Vegetation. Die vorherrschende Blume dort ist das Wollgras, von den Einheimischen minalva genannt.