Eine überraschend heutige Reformation 

500 Jahre Comander in Chur – das klingt nach schwergängiger (Kirchen-)Historie. Doch, Hoppla!, was die Freilichtspiele Chur mit «Comander – Glaube, Wissen, Macht» nun auf der Bühne in Bewegung setzen, ist ein munter rollenendes Rad der Geschichte, besser noch: lebendiger Geschichten. Am Donnerstagabend jedenfalls, zur Uraufführung, hob das Stück so leichtfüssig an, dass sich das Premierenpublikum vor der Comanderkirche gleich mal von allen Vorurteilen verabschieden durfte.