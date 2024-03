Ursin Widmer leitet neu das Bündner Amt für Kultur

Die Bündner Regierung hat den 35-jährigen Felsberger Ursin Widmer zum neuen Leiter des Amts für Kultur gewählt. Er tritt die Nachfolge von Barbara Gabrielli an, die sich nach 15-jähriger Amtsleitung einer neuen Herausforderung widmet, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Widmer verfügt über einen Master of Art in Musikpädagogik, über das Schulleitungsdiplom der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, über das Diplom Musikschulleiter VMS sowie über ein Certificate of Advanced Studies in Kulturmarketing und Kulturvermittlung. Als Schulleiter führte er die Musikschule Schanfigg und die Schule Safiental. Seit dem vergangenen Jahr amtet er als Leiter der Fachstelle Kultur in Davos.

Ursin Widmer ist der Sohn von alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. Seit 2016 ist er Mitglied des Gemeindevorstands Felsberg, seit 2018 sitzt er für die Partei Die Mitte im Grossen Rat des Kantons Graubünden. Mitglied der grossrätlichen Kommission für Bildung und Kultur ist Widmer seit 2021.