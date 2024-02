Europas erster Filmstar kam aus Samedan

Von all den Geschichten der Auswanderer aus Graubünden ist die der -Zuckerbäckertochter Norina Gilli bestimmt eine der aufregendsten. Was sie alles erlebt hat, welch aussergewöhnlichen Männern sie ihr Herz schenkte, das würde für eine ganze Netflixserie reichen. Erstaunlicherweise ist ihr Schicksal bis heute hier weitgehend unbekannt. Daran änderte 2016 auch ein sehr gut recherchierter Dokfilm von Claudia Knapp mit dem Titel «Die Prinzessin von Samedan» nicht viel. Jetzt greift Origen das Leben der Femme fatale in einem Theaterstück auf.