Silser Herbstfest mit Premiere

Damian Lynn startet um 16.15 Uhr die Konzertreihe. In einer Mitteilung des Veranstalters steht: «Urbane Einflüsse, die sich in seinen beatlastigen Produktionen widerspiegeln sowie sein unverkennbarer Flow, sind nicht das Einzige, was Damians Musik auszeichnet. In seinen Songs fügt er Gedanken so gekonnt zusammen, dass diese vielen von uns sofort vertraut vorkommen.» Auf Lynn folgt ein Auszug der Trychlergruppen.