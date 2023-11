Die «Alphütta» in Chur gibt es wieder

«Wenn’s überall noch Kääs schmöckt und früahner dunkel wird, denn flammend d'Liachter in dr Alphütta wieder uf!». Vom 3. November bis am 17. Dezember öffnet die «Alphütta» in Chur erneut ihre Türen. Ob für Familien, Freunde, Vereine oder Firmen – sie ist für alle ein gemütlicher Ort, um die kalten Winterabende gemeinsam ausklingen zu lassen.