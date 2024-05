Bad Ragartz: Eine Tour durch die Freiluftausstellung

450 Kunstwerke von 88 Kunstschaffenden

Beim Golfpark sind Mitarbeitende der Firma Käppeli gerade dabei, eine mehrteilige Skulptur aufzustellen. Mit dabei der Künstler aus Hamburg. Rolf und Esther Hohmeister halten an zum kurzen Schwatz. Zur Begrüssung umarmen sie sich. Es ist ein enges Verhältnis, das die Hohmeisters mit den Kunstschaffenden pflegen. Rolf Hohmeister rechnet am Küchentisch vor: In den über 20 Jahren, seit es die Triennale gibt, sassen über 10 000 Künstlerinnen und Künstler an ebendiesem schlichten Holztisch im Hause Hohmeister. Und er trumpft mit weiteren beeindruckenden Zahlen nach. Bei der diesjährigen Ausgabe der Skulpturenausstellung werden 2400 Tonnen Kunst von88 Kunstschaffenden ausgestellt. Die 450 Kunstwerke finden ihren Weg aus19 verschiedenen Ländern nach Bad Ragaz und erstmals nach Vaduz, wo die Triennale in diesem Jahr auch Platz einnimmt. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist das Labor für junge Kunst. In diesem Rahmen wurden gezielt junge Künstlerinnen und Künstler gefördert, die unter 30 Jahre alt sind.

Alle drei Jahre organisieren und erschaffen Rolf und Esther Hohmeister und ihr Team die Skulpturenausstellung unter freiem Himmel. «Die grösste sicherlich in Europa, vielleicht sogar weltweit», präzisiert Rolf Hohmeister. Er ist damals, in den 1990er-Jahren, Initiant der «Bad Ragartz». Als junger Mann wollte er Künstler werden. «Aber in den 50er-Jahren musste man ja was Rechtes lernen. Und so wurde ich ein Arzt, der Kunst sammelte», sagt er und lacht spitzbübisch. Er sei ein «Nobelmessi». Esther Hohmeister meint, sie sei dann einfach mit auf diesen Zug gesprungen. «Ein Schnellzug», ergänzt sie. Wandert der Blick durchs Wohnzimmer der Hohmeisters, findet man überall Kunst.

Sehen und nicht nur anschauen

Trotz – oder vielleicht auch wegen – des grossen Kunstverständnisses fällt es der Familie Hohmeister schwer zu definieren, was denn nun Kunst überhaupt sei. Esther Hohmeister zitiert Picasso: «Wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten.» Kunst soll bewegen und berühren, meint Rolf Hohmeister. Und zwar bei Künstler und Rezipientin. «Im besten Fall entsteht ein Pingpong», sagt er. Carla Hohmeister meint, Kunst brauche Standpunkte. Man müsse sie sehen und nicht nur anschauen.

Die Kunst als Schwester der Natur

Zur Skulpturenausstellung unter freiem Himmel kam es ursprünglich, weil es in Bad Ragaz keine Museumsräume gab. Mittlerweile ist es aber weit mehr als das. «Wir leben seit 50 Jahren in Bad Ragaz. Wir kennen hier jeden Pflasterstein und jeden Hydranten. Uns war es wichtig, dass wir etwas zur Lebensqualität beitragen an dem Ort, wo wir zu Hause sind», erklärt Esther Hohmeister. Kunst füge sich in die Umgebung ein. «Im besten Fall ist die Skulptur die Schwester der Natur. Die eine lässt der anderen Platz und umgekehrt», so Rolf Hohmeister. Auch hier wieder die Gegenseitigkeit. Bad Ragaz mit seinen Parkanlagen sei prädestiniert für diese Ausstellung, die zum Spazieren einlädt.