Scooter soll die Massen ans Big Air Chur locken

«Mit Scooter konnte ein Headliner gewonnen werden, der an seinen wahnsinnigen Shows weltweit die Massen mitreisst«, schreibt First Event AG. Die Band nennt sich Scooter, weil der erste Track, der im Februar 1994 erschienen ist, an eine Kirmes und den bekannten Autoscooter erinnerte. Kurz darauf erschien der Song «Hyper Hyper», mit dem sie europaweit die Charts stürmten. Seit Jahrzehnten präsentieren die Mitglieder der Band Scooter bekannte Songs wie «How Much Is The Fish?», «Maria», «Friends» oder «Faster Harder Scooter» auf der Bühne. Andere Medien wie «Vienna.at» schreiben über die Auftritte von Scooter: «Mit einer bombastischen Bühnenshow zeigten die deutschen Meister der elektronischen Tanzmusik einen Querschnitt aller Schaffensperioden.» Oder die Abendzeitung München: «Diese Show war einfach Hyper Hyper!» Nun wird er auch in der Südostschweiz für Stimmung sorgen.