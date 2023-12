Kunstwerke in der Stadt Chur und online entdecken

Zur Förderung und Dokumentation des regionalen Kunstschaffens erwirbt die Stadt Chur jährlich Werke von bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Die Sammlung umfasst inzwischen rund 1000 Arbeiten aus den vergangenen 100 Jahren, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In der Sammlung finden sich sowohl Werke von klingenden Namen wie Augusto Giacometti, HR Giger und Robert Indermaur wie auch Arbeiten von heute noch unbekannten Kunstschaffenden. Kürzlich hat die Stadt begonnen, die Werke digital zu erfassen, um sie mittels eines Suchkatalogs der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unter chur.ch/kunstsammlung lassen sich gegenwärtig rund 600 Werke ­finden und auf Urheberschaft, Entstehungsjahr, Gattung und Stichwort hin durchsuchen. Die Datenbank wird in den kommenden Monaten mit 400 weiteren Werken ergänzt.

Rund 150 Kunstwerke können im öffentlichen Raum der Stadt Chur jederzeit bestaunt werden. Dort wird die Kunst jedoch oft nur zufällig oder unbewusst wahrgenommen. Deshalb wird diese Kunst mit einer mobilen Web-Applikation neu inszeniert. Dieser digitale Kunstrundgang mit 24 Stationen kann über maps.chur-kultur.ch aufgerufen werden. Er führt vom Bahnhof über die Altstadt bis zum Rosenhügel und über eine andere Route wieder zurück zum Startpunkt. Auf der Website können alle Kunstwerke mitsamt Hintergrundinformationen angeklickt werden. Mehr Erlebnis bietet jedoch sicher ein Kunstspaziergang. Bewegt man sich mit dem Smartphone in der näheren Umgebung eines Kunstobjektes, werden automatisch die Hintergrundinformationen zum entsprechenden Objekt eingeblendet und die digitale Kunstwelt Churs verschmilzt mit den Objekten vor Ort.

Die Kulturstrategie 2025 der Stadt Chur ist damit mit Ausnahme der Sanierung des Theaters Chur und der Empfehlungen für Kunst am Bau umgesetzt, wie es in der Mitteilung heisst. (red)