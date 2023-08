Das war das Sound of Glarus 2023

Sa. 26.08.2023 - 21:40

Tessiner Vibes am Sound of Glarus

Die Ticinesi Andrea und Luca von Make Plain produzieren einen gewaltigen Sound obwohl sie nur zu zweit auf der Bühne stehen. Auch am Sound of Glarus geben sie mächtig Gas und bringen die Menge zum Tanzen. Ihr Mix aus dem Americana Ur-Genre und Pop Elementen passt perfekt zur heiteren Stimmung an diesem Samstagabend.