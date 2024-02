War Frau Strauss bester Laune, holte sie die Aktzeichnungen hervor

Vor wenigen Tagen ist sie zu Ende gegangen: die Cularta-Ausstellung «Carl Strauss 1873–1957» zum 150. Geburtstag des einst in Laax-Salums lebenden deutsch-amerikanischen Künstlers. Doch die Beschäftigung mit Strauss ist für das Kulturhaus am Laaxer See noch nicht abgeschlossen, im Gegenteil. Es gibt eine Fortsetzung – und zwar in Form einer «persönlichen Hommage», wie die am 3. Februar beginnende Nachfolgeschau heisst.