Francine Jordi: «Die Menschen brauchen Schlager»

«Swiss Made» heisst am ersten Tag das Motto der 26. Churer Schlagerparade, die am Freitag, 29. und am Samstag, 30. September stattfindet. Star des Showblocks in der Stadthalle ist Francine Jordi. Die 46-jährige Berner Oberländerin feiert heuer ihr 25-Jahr-Bühnenjubiläum. Es war 1998 gewesen, als ihre Karriere mit dem Gewinn des Grand Prix der Volksmusik richtig durchstartete. 2002 vertrat sie die Schweiz am Eurovision Song Contest und erreichte Platz 22.