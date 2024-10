Was ist denn nun so toll an Klaviermusik, Herr Selmeczi?

Der Konzertverein Chur setzt in dieser Saison alles auf eine Karte und stellt an den fünf Abenden von Oktober bis Mai nächsten Jahres das Klavier in den Mittelpunkt. Wir haben nachgefragt, warum.

Carsten Michels

Kultur