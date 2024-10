Internationale Auszeichnung für das Vokalensemble Incantanti

Das Finale am Sonntag fand via Livestream statt. Das heisst: RTR übertrug das Incantanti-Konzert aus Surrein – das der Chor dort gemeinsam mit dem Chor mischedau Surrein in Sogn Placi gab – und machte es so der in London lauschenden Jury zugänglich. Dass bei dieser Form der Austragung die Begegnung zwischen den Chören weggefallen sei, bedauerte Dirigent Klucker gegenüber dem Schweizer Radio. SRF 2 Kultur sendet einen Mitschnitt des Siegerkonzerts am Sonntag, 13. Oktober, um 16.03 Uhr. Schon in dieser Woche reisen Klucker und seine Vokalformation ans 5. internationale Kalamata Chorfestival nach Griechenland.