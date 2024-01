Singstadt Chur: Die helfende Hand hinter der Helferschar

Andrea Jehli schwingt sich auf sein Velo und ist kurz darauf im Dunkel der Churer Altstadtgassen verschwunden. Es ist bereits nach halb zehn an diesem späten Abend unter der Woche. Eine vielleicht etwas wunderliche Zeit, um Aufträge zu erledigen, noch dazu für einen Pensionierten. Aber so kurz vor dem Grossanlass, in dessen Mission Jehli unterwegs ist, sind wunderliche Arbeitszeiten fast normal. Sein Ziel diesmal ist das Quaderschulhaus, wo in jenen Minuten, da er durch die noch junge Nacht radelt, das Orchester Chur mit Registerproben beschäftigt ist.