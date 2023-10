«Ensemen» findet sein Publikum

von Leci-Andri Flepp

Seit einigen Tagen sind die gecastete Blasmusikband Caprihorns und Sängerin Chiara Jacomet mit ihrem Song «Ensemen» auf allen Musik-Plattformen aufgeschaltet. Die rätoromanische Pop-Nummer konnte bereits mehrere Tausend Abrufe verzeichnen. Es ist sozusagen der krönende Abschluss eines weitgehend von Bund und Kanton finanzierten Transformationsprojekts – dies noch eine Unterstützungsmassnahme mit Wurzeln in der Covid Zeit.

Teil dieses Projektes war auch «GKMV on Tour», mit dem der Graubündner Kantonale Musikverband während der vergangenen Monate an verschiedenen Anlässen im Kanton den Kontakt zur Bevölkerung suchte. Junge Leute versuchte man vor allem mit Präsenz auf bisher nicht genutzten Social-Media-Kanälen wie etwa Tiktok zu erreichen.

Im Zentrum des Projekts war das Casting der Caprihorns gestanden, das über diese Kanäle stattfand, und das schlussendlich acht junge Blasinstrumentalisten zusammenbrachte. Gemeinsam mit Chiara nahmen sie den von Nickless komponierten Song «Ensemen» – inklusive eines in Chur gedrehten Videos – auf. Nach dem Release am 6. Oktober blickt Andy Kollegger, Präsident des Kantonalen Musikverbandes, zufrieden auf das vorerst beendete Projekt zurück. Das gesteckte Ziel, die Sichtbarkeit der Blasmusik insbesondere bei jungen Leuten zu erhöhen, sieht Kollegger als erreicht an.

Der schönste Effekt dieser Imagepflege wäre nun für den Verbandspräsidenten natürlich neue Mitglieder in den Musikschulen und Vereinen. «Was auch bleibt ist das Image, welches wir vermitteln durften, nämlich, dass die Blasmusik innovativ, dynamisch und offen ist für neues, und damit durchaus junge Leute motivieren und begeistern kann», so Kollegger.