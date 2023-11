Deshalb trägt die Katzenburg ein Baugerüst

Die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Ende 2024, schreibt die Stadt in einer Mitteilung, und würden unter der Leitung der Abteilung Hochbau der Stadt Chur durchgeführt – in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Denkmalpflege und dem Archäologischen Dienst des Kantons sowie einer Expertin im Bereich der Burgenkonservierung und Architektur. Mit den Arbeiten begonnen wurde im letzten Monat mit der Errichtung eines Schutzgerüstes. Dieses dient dem Witterungsschutz und ermöglicht die vorgängige Untersuchung und anschliessende Konservierung der Burgruine. Die ganze Konservierung, so hält die Stadt fest, umfasse die Sicherung des Mauerwerks, die Untersuchung und Dokumentation von Fundstücken sowie die Wiederherstellung von architektonischen Elementen.