Mit Pia Zanetti zurück ins St. Moritz der Sechzigerjahre

von Marina U. Fuchs

Schon die Aufmachung dieses anfangs Dezember erschienen Buchs macht neugierig. Es zeigt die 1943 in Basel geborene Pia Zanetti als junge Frau in Arbeiterkleidung. Die Aufnahme hat der Journalist Gerardo Zanetti 1967 im Kohlenbergwerk von Blegny in Belgien gemacht. Durch ihn, ihren inzwischen verstorbenen Ehemann, ist Pia Zanetti auch Puschlaverin geworden. Erschienen ist der Bildband mit Texten verschiedener Autoren im Verlag Edizioni Periferia, der seine Wurzeln in Poschiavo hat.