Bündner Kunstmuseum auf Rekordkurs mit Alberto Giacometti

Viele beachtliche Erfolge verzeichnen kann der künstlerische Direktor des Bündner Kunstmuseums schon, seit er 2016 in den imposanten Erweiterungsbau in Chur eingezogen ist. Doch was Stephan Kunz diesen Sommer erleben durfte, ist auch für ihn schier überwältigend. Die von ihm und dem Kunsthistoriker Paul Müller nach jahrelanger Spurensuche präsentierte Ausstellung «Alberto Giacometti. Porträt des Künstlers als junger Mann» bricht sozusagen alle Rekorde. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.