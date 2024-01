In Chur wird Augusto Giacomettis phänomenales Schaffen ans Licht geholt

Zufälle gibts … In einem Zürcher Tram hörte Tilla Theus einst das Gespräch zweier Fahrgäste mit und erfuhr so, dass Bestände aus dem Atelier Augusto Giacomettis demnächst versteigert werden sollten. Es gelang der Architektin, das Konvolut in globo zu erwerben. Ausgerechnet Arbeiten jenes Künstlers, der sie schon in ihrer Churer Jugendzeit fasziniert hat. Damals hatte Tilla Theus im Bündner Kunstmuseum ein Gemälde gesehen, dessen entschiedene Abstraktion sie einfach nicht mehr losliess. Dem Erwerb des Konvoluts lag ein hehres Ziel zugrunde.