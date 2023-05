Rolf Schmid serviert «Quatsch mit Sosse»

Ein Heimspiel ist es für Schmid noch in ganz anderem Sinne. Erste Auftritte hatte er vor annähernd 40 Jahren in diesem Kleintheater. Damals, so erzählt er, als Schauspieler unter der Regie von Gian Gianotti. In den 90er-Jahren stand er mit Andrea Zogg und Flurin Caviezel in diesem Theatersaal. Auch viele seiner Try-outs zu seinen eigenen Programmen habe er hier gemacht. «Das war immer sehr chaotisch, der längste dauerte knapp vier Stunden, aber die Leute haben das gefeiert. Der Testlauf von Sketches vor Publikum, inbegriffen das Scheitern, war immer sehr lustig.»