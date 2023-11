Michael Mittermeier: «Ich habe Otto und Emil fast wie Heilige verehrt»

Michael Mittermeier wurde 1966 im oberbayerischen Dorfen geboren. Nach seinem Amerikanistik-Studium gelang ihm 1996 mit dem Programm «Zapped!», in dem der TV-Junkie auf ­geniale Art Serien und Werbespots parodierte, der grosse Durchbruch. Seither tritt der Komiker, der mit Programmen wie «Paranoid», «Achtung Baby!» und «Lucky Punch» nachlegte, sowohl in Deutschland wie in der Schweiz vor ausverkauften Sälen auf. Mittermeier veröffentlichte zudem verschiedene Bücher, in denen er neben der Elternschaft auch Corona-Phänomenen Humoristisches abgewann.