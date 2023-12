Helge Schneider erhält die Auszeichnung Arosa-Humorfüller

Bekannt wurde Helge Schneider durch aberwitzige Auftritte in schrillen Kostümen, in denen Klamauk und Parodien immer wieder mit Jazzmusik verbunden werden. Hinzu kommt laut Mitteilung seine spitzbübische Lust am Improvisieren, ganz egal ob musikalisch oder textlich. «Und dass er das meisterlich kann, bewies er einmal mehr, als ihm im fast ausverkauften Zelt auf 2000 Metern, mitten in einem Cowboy-Song, unter tosendem Applaus, der Arosa-Humorfüller übergeben wurde.»