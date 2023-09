Origenturm: Zurück bleibt viel mehr als nur Splitter und Späne

Das Geräusch berstenden Holzes mischt sich mit einem unheilvollen Jaulen, als der Abrissbagger zurückfedert. Oben in knapp 30 Metern Höhe hat die Stahlschere am Ende des hydraulisch gesteuerten Armes eine grosse Platte aus dem Treppenturm gerissen. Seltsam langsam stürzt das rostbraune Fassadenteil in die Tiefe, so als habe es kaum Gewicht. Der dumpf-lärmende Aufschlag am Boden belehrt die Zuschauenden eines besseren. Da sind Hunderte Kilo heruntergekracht. Späne und Splitter, eine herabrieselnde Nachhut, trägt der Wind über den Julierpass davon.