Wie sich der Jodlerverband seit seiner Gründung gewandelt hat

Es war im Mai 1972, als die «lieben Jodlerkameraden» im Kanton Graubünden vom Vorstand des Jodlerklubs Heimelig in Chur in ihrer Post ein Schreiben fanden. «Schon mehrmals wurde in Kreisen der Bündner Jodlerklubs über eine Bündner Jodlervereinigung diskutiert. Doch bis heute hat niemand etwas Positives unternommen», stand im Brief zu lesen. Also wurde ein alljährliches Jodlertreffen angeregt, «um mit dem Jodellied in den Tälern noch mehr Freunde zu gewinnen». Die Jodlerkameraden wurden dazu aufgerufen, sich provisorisch für eine Bündner Jodlervereinigung anzumelden.