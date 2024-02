Die Singstadt Chur ist ganz bei Stimme

Ein Grossanlass, der bislang wie am Schnürchen klappt: Chur ist an diesem Wochenende Austragungsort des 11. Schweizer Chorwettbewerbs. In ingesamt elf Kategorien zeigen 66 Chöre aus allen Landesteilen der Schweiz, was sie sängerisch draufhaben. 13 Chöre aus Graubünden sind mit dabei – vom gemischten Dorf- über den Talmännerchor bis zum Vokalensemble.