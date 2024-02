Chur: Das grosse Wettsingen an drei vielstimmig tönenden Tagen

Die Meldung ging am Sonntagmittag per SMS an die Auserwählten: Chor XY habe sich für das Schlusskonzert qualifiziert und solle sich am Nachmittag im Theater Chur einfinden. Entsprechend gross war die Aufregung unter jenen Chören, die in der von RTR-Chefredaktor Flavio Bundi launig moderierten Veranstaltung nochmals auf die Bühne durften. Sie sangen dort um die Kategoriensiege im 11. Schweizer Chorwettbewerb.