Breitbild und Dodo läuten den Frühling ein

Dass die Bündner Hip-Hop-Band Breitbild den Event am Samstagnachmittag eröffnet, erwähnen die Veranstalter in ihrem Communiqué nicht ohne Stolz: Die Churer seien schon lange nicht mehr live auf einer Bühne zu sehen gewesen, «was ihren Auftritt am diesjährigen Frühlingsfest zu einem besonderen Highlight macht». Am Sonntag folgt der Auftritt des Reggae-Sängers Dodo, der unlängst sein neues Album «Pass» veröffentlicht hat. Veranstaltungsbeginn ist an beiden Tagen um 12 Uhr, die Konzerte steigen jeweils ab 14 Uhr, im Anschluss sorgt ein DJ für die Musik.