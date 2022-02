Zittern bei Dittersdorf, scheitern in Runde 2

An der Eingangstür hängen zwei Schilder: «Chorcenter» und «Probespiel Kontrabass» ist darauf zu lesen. Welcher Chor braucht denn einen Kontrabassisten? Keiner, es ist die Kammerphilharmonie Graubünden, die sich am Montag in der Churer Comercialstrasse 19 einquartiert hat. In einem grossen Saal spielen sich die Kandidatinnen und Kandidaten warm, in einem noch grösseren ist ein gutes Dutzend Orchestermitglieder versammelt. Man sitzt im lockeren Halbkreis, Papiere auf dem Schoss, um sich Notizen zu machen, und blickt gegen graue Stellwände.