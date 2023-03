Cowgirls und Cowboys treffen sich am Samstag in Jenaz

Bereits zum 32. Mal wird die Mehrzweckhalle Jenaz am kommenden Samstag zum Saloon. Für das musikalische Wild-West-Feeling sorgen «Florian Fox & Band», «Night-Train» und «October39». Wie die Veranstalter der Country-Night mitteilen, konnten auch dieses Jahr wieder tolle Bands verpflichtet werden. Den Auftakt in die lange Prättigauer Country-Nacht macht der Schweizer Singer/Songwriter Florian Fox mit seiner Band. Wie es in der Mitteilung heisst, vermittelt er mit seiner charakteristischen Bass-Bariton-Stimme «the true sound of country music». Zwei Tage vor seinem Auftritt im Prättigau erscheint übrigens Fox’ neuste EP «Made in Nashville».