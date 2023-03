Wo liegt denn Chur?

In seinen besten Zeiten hat der ehemalige St. Moritzer Kurdirektor Hans Peter Danuser auf einer seiner Promotionstouren in den USA einmal die Schweiz als «that cosy little country around St. Moritz» bezeichnet. Wohl niemand ist wohl je auf die Idee gekommen, Graubünden als den «gemütlichen kleinen Kanton rund um Chur» zu beschreiben. Auch wenn es viele nicht gern hören, die Rangordnung in der internationalen Wahrnehmung ist seit Jahren unverändert. Ganz oben St. Moritz und Davos; die kennt sogar, wer die Schweiz mit Schweden verwechselt.