Wo die Alpabfahrten ein Rahmenprogramm haben

In Glarus Süd werden am Samstag, 24. September, drei grosse Sennten in Schwanden beim «Fridolin» an der Hauptstrasse willkommen geheissen. Der Festplatz ist von 8 bis 13 Uhr offen, mit vielen Marktständen, Festwirtschaft und Infos zu den Alpen via Speaker. Das kündigt die Tourismusorganisation Visit Glarnerland in einer Medienmitteilung an.