«Wir machen genau da weiter, wo uns Corona gestoppt hat»

Das Open Air Lumnezia ist eines der kleinsten unter den grossen Sommerfestivals der Schweiz. In Graubünden ist es mit über 18 000 Besuchern an den drei Tagen die unangefochtene Nummer 1. Nach den zwei Jahren Zwangspause wird es nun vom 21. bis 23. Juli wieder auf den Wiesen bei Degen stattfinden. Seit 1996 ist der in Vella aufgewachsene Treuhänder Norbert Cavegn Präsident des Organisationskomitees. Im Interview erklärt der 53-Jährige, wie es ihm gelungen ist, das Festival über die schwierige Zeit hinweg zu retten.