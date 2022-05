Wie gut kennt ihr Star Wars?

Sci-Fi-Fans auf der ganzen Welt feiern: Am Mittwoch ist «Star Wars»-Tag. «May the Fourth» wird er genannt, eine Anlehnung an das Datum und den bekannten «Star Wars»-Spruch «may the force be with you» - möge die Macht mit dir sein.

Wie gut ihr euch mit weit, weit entfernten Galaxien und seinen Bewohnern auskennt, könnt Ihr mit unserem Quiz herausfinden.

Möge die Macht mit euch sein.