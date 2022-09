Wenn die Wildtiere durchs Buch wandern

Von Andrin Schütz

Ganz gemäss ihrem Charakter schleicht sich die Maus in die ersten Seiten des neuen Buches von Gabriela Gerber und Lukas Bardill. Schelmisch zeigt sie zuerst nur ihr spitzes Näschen, huscht in der Folge kurz über die Seite, um sogleich wieder zu verschwinden. Und wie das so ist: Eine Maus kommt selten allein. Der weisse Zeichenstrich auf schwarzem Grund scheint sich zu verselbstständigen und aus der Maus werden Mäuse. Blättert man schnell und schneller, kommt alsbald die Erinnerung an das heute selten gewordene Daumenkino auf.