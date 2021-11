Warum man «Cowboy Bebop» gesehen haben muss

Die Serie ist nur so gespickt von popkulturellen Anspielungen. So ist es kaum zu übersehen, dass Spikes Kampfstil stark dem von der Kampfsportlegende Bruce Lee ähnelt. Er praktiziert Jeet Kune Do, eine spezielle Kampftechnik, die von Bruce Lee entwickelt wurde. Ein weiterer Verweis auf Lee ist in der zweiten Episode «Ein tierisches Geschäft» zu finden: Der Kampf mit dem Schurken Abdul Hakim ist eine Anspielung auf Lees Kampf mit Kareem Abdul-Jabbar aus dem Film «Mein letzter Kampf».