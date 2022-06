Warum diese Ausstellung mit Humor zu nehmen ist

Eines muss man dem deutschen Industriellen und Kunstliebhaber Reinhold Würth lassen. Er richtet nie mit der kleinen Kelle an. Nimmt er Werke in seine inzwischen mehr als 18'500 Positionen umfassende Sammlung auf, dann sind es fast immer die ganz grossen Namen der klassischen und zeitgenössischen Moderne. Und auch nicht nur ein paar wenige Bilder erwirbt er, sondern oft ganze Werkblöcke. Vom französischen Meister der Konkreten Kunst, François Morellet, sind rund 50 Arbeiten in der Sammlung.