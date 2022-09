Von verschwundenen Eseln, Männern und klugen Frauen

Berge haben in Andri Perl offenbar früher schon tiefe Gefühle ausgelöst. «Montalin, i wett wia du si, wett noch hunderttuusig Johr no do si, nur zum luaga, wias allna do so goht, i wett no do si – über üsera Stadt», textete und rappte er vor einigen Jahren im Breitbild-Song «Montalin». Und auch politisch erklomm Perl beträchtliche Höhen, vom verantwortungsvollen Schritt in den Grossen Rat 2014 bis an die Spitze der Bündner SP 2021. Als Buchautor indes wanderte er – viel beschäftigt, wie er ist – ein bisschen bedächtiger dahin. Zwei Romane hat Perl bisher vorgelegt.